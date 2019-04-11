كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "بن عوف" يؤدي القسم رئيسا للمجلس العسكري السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف أدى اليمين رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي.



وحسب التليفزيون السوداني أدى رئيس المجلس العسكري عوض بن عوف القسم أمام رئيس القضاء السوداني.

وقال التلفزيون السوداني إن الفريق كمال عبد المعروف الماحي عين نائبا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي.

وأعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر حسن البشير، والذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة، كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لعامين، وتعطيل الدستور الانتقالي لعام 2005، وإعلان الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجول لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءا حتى الرابعة صباحا، وحل مجلس الوزراء وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير الأعمال.