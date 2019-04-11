كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفوضية الأوروبية تدعو إلى "عملية سياسية سلمية" في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت المفوضية الأوروبية جميع الأطراف في السودان اليوم الخميس، إلى الإحجام عن اللجوء للعنف.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية مايا كوسيانسيتش في بيان: "ندعو إلى عملية سياسية سلمية، وشرعية، وشاملة، وذات مصداقية تضع في اعتبارها رغبات الشعب السوداني، والحاجة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية".

وحذرت وزارة الخارجية الألمانية، والسفارة الأمريكية في الخرطوم اليوم الخيمس، من اندلاع أعمال شغب عنيفة في العاصمة. وقالت الخارجية الألمانية: "تطورات الوضع هناك غير واضحة".

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وكان وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، الإطاحة بالرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل "مجلس عسكري انتقالي" يتولى إدارة الحكم لمدة عامين.

وأعلن تجمع المهنيين السوداني المعارض رفضه "للانقلاب"، ودعا إلى استمرار الاحتجاجات حتى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية.

وقال التجمع في بيان على على موقع تويتر: "مستمسكون بالميادين والطرقات التي حررناها عنوة واقتداراً، حتى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تُعبر عن قوى الثورة".

واعتبر التجمع، أن "سلطات النظام نفذت انقلاباً عسكرياً تعيد به إنتاج ذات الوجوه، والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها".