كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي ليبي: 460 مليار دولار اجمالي الأصول التي يسير عليها الإخوان في طرابس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد الأسمر البوزيدي، مدير مركز الأمة للدراسات في ليبيا، إن الساحة الليبية شهدت تجمعات مريبة تنبأ بتحركات من جيوب الإرهاب، لافتَا إلى أن ما يسمى هيئة علماء كبار علماء المسلمين في الدوحة الإثنين الماضي، عقد اجتماعًا وطالب بمواجهة العمليات العسكرية التي يقودها الجيش الوطني الليبي ضد الإرهاب.

وتابع "البوزيدي"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن تنظيم الإخوان بات يتحسس الخطر من حرب الجيش الليبي ضد الإرهاب، خاصة أن لديهم تخوف من خسارة الأصول التي يسيطرون عليها في طرابلس.

ولفت إلى أن الإخوان المسلمين في حكومة الوفاق الليبي تسيطر على مصرف ليبيا المركزي، وصندوق الانماء الاقتصادي، ووزارة الداخلية، وسلسلة من الاستثمار في مقدمتها المصرف الليبي الخارجي، وشركة الاستثمارات الليبي، وهذه الأصول تبلغ قيمتها460 مليار دولار.

