كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدمير موقع صحيفة "النبأ" التابعة لـ"داعش" في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، عن تدمير موقع صحيفة "النبأ" التابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) في تلال حمرين.

وقالت الخلية في بيان: "تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من العثور على أحد مكاتب صحيفة النبأ الداعشية في إحدى المغارات التي تحتوي على طابعات وحاسبات وإعداد للصحيفة، أثناء العملية العسكرية في تلال حمرين".

وأضافت أنه "تم تدمير المقر بالكامل بعد نقل كافة المعدات والحاسبات منه"، لافتة إلى أن "العمليات الخاصة ما زالت مستمرة في ملاحقتهم".

Advertisements

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في كانون الأول/ ديسمبر2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل حوالي ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

ويكرر تنظيم "داعش"، بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.