كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الجميع في السودان إلى ضبط النفس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته لجميع الأطراف في السودان للالتزام بالهدوء وضبط النفس، وأكد استعداد الأمم المتحدة لدعم الشعب السوداني فيما يحدد الطريق للتحرك قدما.

وفيما يواصل الأمين العام متابعة التطورات في السودان عن كثب، أكد في بيان صادر عن المتحدث باسمه ما ذكره سابقا عن أن التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني ستتحقق عبر عملية انتقال جامعة ومناسبة.