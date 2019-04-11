كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريتشارد بلاك: CIA تعاونت في إمداد تنظيم القاعدة بالسلاح من خلال تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السيناتور الجمهوري ريتشارد بلاك، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل حكيم، يعرف كيف يتعامل مع الأمور كي يصل إلى السلام المطلوب، مؤكدًا أنه لولا وجود الرئيس السيسي على رأس الدولة المصرية لكان هناك المزيد من العمليات العدائية التي كانت ستقع في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف بلاك، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامجه "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الخميس، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الأمريكية واشنطن، أن المخابرات الأمريكية CIA تعاونت في إمداد تنظيم القاعدة بالسلاح من خلال تركيا، مؤكدًا أن مصر قامت بدور هام في الحد من خطورتها بالمنطقة.

وتابع السيناتور الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كان يقوم بتعيين أشخاصًا مقربين من جماعة الإخوان، في السياسة الخارجية الأمريكية، مؤكدًا أن إدارة أوباما كانت تقف ضد أعضاء مجلس الشيوخ في إعلان الإخوان جماعة إرهابية.

وأكد بلاك، أن الإخوان لديهم تاريخ طويل في السيطرة على الحكومات والتحكم فيها بالقوة، مؤكدًا أن الذراع الإعلامي للإخوان من صحف ووسائل إعلام تابعة لها؛ تسعى لتشوية الدولة الوطنية المصرية والرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن مراكز الأبحاث المدعومة ماليًا من قطر تصدر معلومات غير حقيقية لخدمة أهداف جماعة الإخوان الإرهابية.

