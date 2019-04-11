بنعطية يفتح باب العودة لإيطاليا مجددا رغم توقيعه لـ4 سنوات مع الدحيل

مازال المهدي بنعطية، عميد المنتخب المغربي لكرة القدم، والمحترف حاليا في فريق الدحيل القطري يمني النفس بالعودة مجددا إلى الدوري الإيطالي الممتاز، بعد فترة طويلة ومميزة قضاها رفقة 3 من أبرز أنديته، هم أودينيزي، روما، ويوفنتوس، على الرغم من توقيعه لعقد لمدة 4 سنوات مع النادي الإيطالي.

وفي حوار له مع صحيفة ” لا غازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، اليوم الخميس، لم يستبعد بنعطية إمكانية العودة مجددا لإيطاليا عبر بوابة نادي روما الإيطالي، الذي يعتبره من أفضل التجارب التي خاضها، والتي ساهمت بشكل كبير في بروزه وتألقه اللافت ليحترف بعد ذلك رفقة العملاق الألماني، بايرن ميونخ.

وأجاب عميد “أسود الأطلس” عن سؤال، هل ترغب في العودة مجددا لفريق روما، فائلا: ” ربما سأعود يوما، فريق روما كان وسيظل فريقا استثنائيا بالنسبة لي”.

واعتبر اللاعب المغربي، بأن الفترة التي قضاها في نادي العاصمة الإيطالية، تعتبر من الأفضل في مسيرته الكروية الغنية، وصرح بهذا الخصوص قائلا: ” رودي غارسيا منحني الثقة، وفي الكثير من الأحيان وظفني كمترجم له”.

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وأضاف: ” لقد منحني شارة العمادة بعد إثنان من كبار الكرة العالمية وهما فرانشيسكو توتي، ودانييلو دي روسي، هناك مجموعة من الأمور التي لا أستطيع نسيانها، على غرار الأولمبيكو، فعندما تدخل للملعب، مع تشجيعات الجماهير، ترغب فعلا في التحكم في العالم، هذه الجماهير تستحق الأفضل وتستحق الفوز بالألقاب”.

جدير ذكره أن بنعطية، 31 سنة، قضى موسما استثنائيا مع فريق “الذئاب” وكان واحدا من أفضل مدافعي الدوري الإيطالي الممتاز، كما وقع في موسم 2013-2014 خمسة أهداف، قبل أن ينتقل في الموسم الموالي إلى نادي بايرن ميونخ الألماني.