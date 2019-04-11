بسبب “لايفات” الفيسبوك.. قيادة “البيجيدي” غاضبة من ابن كيران

هيمنت الخرجة الأخيرة لعبد الإله بنكيران، والتي دعا فيها البرلمانيين إلى عدم التصويت على التدريس بالفرنسية، على اجتماع الأمانة العامة للبيجيدي الاثنين الماضي.

وعلمت «أخبار اليوم» أن جميع أعضاء الأمانة العامة عبروا عن استيائهم من الطريقة التي خرج بها بنكيران.

وقال مصدر من الأمانة العامة، لـ«أخبار اليوم»، إنه كان بإمكان بنكيران أن يطلب عقد لقاء مع الأمانة العامة، ويحصل على التوضيحات اللازمة، ويحصل حوار حول الموضوع، لكنه اختار أسلوبا آخر «يضرب الحزب».

واعتبر المصدر أن بنكيران كان حريصا على «التوافق» عندما كان رئيسا للحكومة، متسائلا عن سبب تغيره اليوم.