مصرع رجل أربعيني جراء انقلاب جرار زراعي قرب الرامة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي رجل أربعينيّ مصرعه مساء اليوم، الخميس، متأثرًا بإصابته بعد تعرضه لحادث طرق ذاتيّ أدّى لانقلاب جرّار زراعيّ كان يقوده على شارع 85، وسقط في منطقة وعريّة قرب قرية الرّامة.

وقد حاولت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان إنقاذ حياته عبر إجراء عمليات الإنعاش له، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، إذ وصفت حالته بالحرجة جدًّا وما كان من الطّاقم إلّا أن أعلن وفاته.

من جهتها، قالت الشرطة إنها بدأت تحقيقًا في ملابسات الحادث.