ليفاندوفسكي وكومان يتشاجران باللّكمات في تدريب لبايرن ميونيخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تشاجر لاعبان في فريق بايرن ميونيخ الألماني، بطل الدوري المحلي في كرة القدم في المواسم الستة الماضية، شجارًا وجّها فيه لَكَماتٍ لبعضهما، خلال حصة تدريبية للفريق، وهما البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كينغسلي كومان، وفق ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم، الخميس.

وبحسب الصحيفة، كان اللاعبان في حصة تدريبية مغلقة عندما بدأ المهاجم البولندي البالغ (30 عامًا) بانتقاد زميله الفرنسي (22 عامًا)، مبيّنةً أن اللاعبين تواجها بكلمات قاسية، قبل أن يتطور الإشكال بينهما إلى شجار، ويوجّه كل منهما اللكمات إلى وجه الآخر.

وتدخل المدافعان نيكلاس زوليه وجيروم بواتينغ في محاولة للفصل بين المهاجمين اللّذين لم يبديا أيّ تجاوب قبل أن يتدخل عدد آخر من اللاعبين لوقف الشجار، بحسب ما ذكرته الصّحيفة الألمانية.

وانتزع بايرن ميونيخ صدارة ترتيب الدوري (64 نقطة) من غريمه بوروسيا دورتموند بعدما اكتسحه في المرحلة الثامنة والعشرين بخماسية بيضاء، اثنان منها للبولندي، وتقدم عليه بفارق نقطة واحدة قبل ست مراحل في إطار سعيه إلى لقب سابع تواليا.

ويحل بايرن ضيفًا على فورتونا دوسلدورف يوم الأحد القادم في المرحلة التاسعة والعشرين، غداة استضافة دورتموند لماينتس في المرحلة نفسها.