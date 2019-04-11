انت الان تتابع تفاصيل خبر فتح باب الترشح لدخول السباق الرئاسي بالجزائر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 11 أبريل 2019 09:53 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، مساء اليوم الخميس، فتح باب التقدم لانتخابات الرئاسة، بعد أسبوع من تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت الداخلية الجزائرية، على موقعها الإلكتروني: "إنه بإمكان جميع المواطنين الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية".

وأوضح بيان الوزارة أن سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للرئاسيات "يكون في مقر الوزارة".

وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية الجزائرية، يوم الأربعاء الماضي، تراخيص لعشرة أحزاب سياسية جديدة.

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وكان رئيس الجزائر الانتقالي عبد القادر بن صالح تعهد، الثلاثاء الماضي، في خطاب متلفز، بتنظيم انتخابات حرة بعد أسابيع من الاحتجاجات التي قادت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد 20 عاماً له في السلطة.

واختار البرلمان الجزائري رئيس مجلس الأمة بن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد.

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترك السلطة، الأسبوع الماضي، بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضد ترشحه لفترة خامسة، دامت أكثر من شهر. ويعاني بوتفليقة من متاعب صحية أقعدته منذ تعرضه لسكتة دماغية عام 2013.

وطالب المحتجون برحيل بوتفليقة والنخبة المحيطة به في الحكم.