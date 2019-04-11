الخارجية الأمريكية: شعب السودان هو من سيقرر مستقبله

أكدت الخارجية الأمريكية، الخميس، أن الشعب السوداني هو صاحب القرار الوحيد فيما يتعلق بمستقبله، موضحة أنه القادر على اختيار من يحكمه.



ووصفت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، ما شهدته الخرطوم بأنه "لحظة تاريخية" لشعب السودان، مشيدة بالتزام المتظاهرين في هذا البلد بالسلمية.

كما دعت السلطات في السودان إلى إفساح المجال أمام المدنيين للمشاركة في الحكومة والتعبير عن آرائهم، قائلة: "نتابع الوضع حتى تصبح الحقائق على الأرض أكثر وضوحا".

وتعليقاً منها على مدة الفترة الانتقالية التي أعلن عنها الجيش السوداني، طالبت الخارجية الأمريكية بأن تكون هذه الفترة أقل من عامين.

وكان وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف قد أعلن، الخميس، عزل الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي للحكم بالسودان لمدة عامين على أن يتم إجراء انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.





ووفقاً لبيان وزير الدفاع السوداني فإنه تم وقف العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجوال بالبلاد لمدة شهر، ووقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورا.

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وقال الجيش السوداني، إن حظر التجوال سيبدأ من العاشرة مساء حتى الرابعة صباحا من كل يوم لحين انقضاء الأشهر الثلاثة المقررة لفرض الحظر.

أما تجمع المهنيين السودانيين فحث بدوره على كسر حظر التجول والبقاء في الشوارع والمقاومة السلمية.





من جانبها، أكدت مصر دعمها خيارات الشعب السوداني وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة، عقب عزل الجيش للرئيس عمر البشير استجابة لاحتجاجات شعبية استمرت نحو 4 أشهر.



وأضافت الخارجية المصرية أنها "تتابع عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث".

بدوره، دعا الاتحاد الأفريقي السودانيين للهدوء وضبط النفس واحترام حقوق المواطنين والرعايا الأجانب، والدخول في الحوار لتهيئة الظروف التي تمكن من تلبية تطلعات الشعب نحو الديمقراطية والحكم الرشيد.

وطلبت الولايات المتحدة و5 دول أوروبية، الخميس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان عقب إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.