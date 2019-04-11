تجمع المهنيين السودانيين يدعو لاستمرار التظاهر والمقاومة السلمية

طالب تجمع المهنيين السودانيين، الخميس، الشعب بالاستمرار في التظاهر والمقاومة السلمية.

ودعا التجمع، في بيان له، جموع الشعب السوداني إلى ضرورة الالتزام بالسلمية أثناء التظاهر والاعتصام.

وكان الجيش السوداني قال، الخميس، إن حظر التجوال سيبدأ من العاشرة مساء حتى الرابعة صباحا من كل يوم لحين انقضاء الأشهر الثلاثة المقررة لفرض الحظر.





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وأكد الجيش -في بيان صادر عنه- أن فرض حظر التجوال جاء لتأدية القوات المسلحة واللجنة الأمنية واجبها في حماية أرواح وممتلكات المواطنين.

وأعلن وزير الدفاع السوداني، الفريق أول عوض بن عوف، الخميس، عزل الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي للحكم بالسودان لمدة عامين.

وأضاف بن عوف، في خطاب متلفز للشعب، أنه تم اقتلاع نظام عمر البشير واعتقاله في مكان آمن (لم يحدده).

كما أشار إلى وقف العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجوال بالبلاد لمدة شهر.