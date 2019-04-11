الخارجية الأميركية: ندعم بقوة سودان ديمقراطي سلمي

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قالت الخارجية الأميركية إن الشعب السوداني كان واضحا بمطالبه ويجب الاستماع إليه واحترام تطلعاته، لافتة إلى دعمها بقوة لـ”سودان سلمي وديمقراطي”.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية في مؤتمر صحافي بواشنطن، الخميس، على ضرورة على أن تقدم السلطة في السودان خطة للمرحلة الانتقالية.

وتحفظت الخارجية الأميركية على فترة انتقالية مدتها عامان. مؤكدا أن واشنطن تريد لإرادة الشعب السوداني أن تتحقق بأسرع وقت ممكن.