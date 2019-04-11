الان تتابع الخارجية الأميركية: ندعم بقوة سودان ديمقراطي سلمي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قالت الخارجية الأميركية إن الشعب السوداني كان واضحا بمطالبه ويجب الاستماع إليه واحترام تطلعاته، لافتة إلى دعمها بقوة لـ”سودان سلمي وديمقراطي”.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية في مؤتمر صحافي بواشنطن، الخميس، على ضرورة على أن تقدم السلطة في السودان خطة للمرحلة الانتقالية.
وتحفظت الخارجية الأميركية على فترة انتقالية مدتها عامان. مؤكدا أن واشنطن تريد لإرادة الشعب السوداني أن تتحقق بأسرع وقت ممكن.
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