شكرا لقرائتكم واشنطن: على السلطة بالسودان تقديم خطة للمرحلة الانتقالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت الخارجية الأميركية إن الشعب السوداني كان واضحا بمطالبه ويجب الاستماع إليه واحترام تطلعاته، لافتة إلى دعمها بقوة لـ"سودان سلمي وديمقراطي". وشددت واشنطن على ضرورة على أن تقدم السلطة في السودان خطة للمرحلة الانتقالية. وتحفظت الخارجية الأميركية على فترة انتقالية مدتها عامان.

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