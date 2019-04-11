دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper واشنطن تتهم أسانج بالتآمر مع واشنطن تتهم أسانج بالتآمر مع تشيلسي مانينج

اتّهمت وزارة العدل الأمريكية، مؤسس موقع ويكليكس للتسريبات السياسية، جوليان أسانج، بالتآمر مع تشيلسي مانينج، التي عرفت بتسريب الكثير من البيانات الرسمية الأمريكية.

وقالت الوزارة إن أسانج متهم بمساعدة مانينج في الحصول على كلمة المرور الخاصة بشبكة حاسوب تابعة للحكومة الأمريكية.

جاء ذلك في بيان وزارة العدل الذي طالبت فيه بتسليم أسانج للولايات المتحدة لمحاكمته أمام القضاء الأمريكي.

ووصف الموظف الأمريكي السابق بالاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في سفارة إكوادور في لندن بـ«اللحظة القاتمة لحرية الصحافة».

وكتب تغريدة قال فيها: صور سماح سفير الإكوادور للشرطة السرية البريطانية بالدخول للسفارة لتسحب من المبنى ناشرًا لمادة صحفية -سواء تم الاعجاب بها أم لا- وحازت على جوائز، هي صور سوف تذكرها كتب التاريخ.

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وأضاف: ناقدو أسانج يمكنهم الإحساس بالسعادة، ولكن هذه لحظة قاتمة لحرية الصحافة.

بدوره، أعرب المتحدث باسم الرئيس الروسي فلادمير بوتين اليوم الخميس، عن أمله أن تحترم السلطات البريطانية حقوق مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج عقب اعتقاله في لندن.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول: نأمل بالطبع أن يتم احترام حقوقه (..) ليس لدي مزيد لأقوله.

وكانت روسيا قد منحت -منذ أكثر من نصف عقد- وضعية اللجوء للموظف السابق بالاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن. وقد كان ساعدت ويكيليكس سنودن في الفرار من هونج كونج إلى موسكو عام 2013.