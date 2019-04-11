حزب الحرية المصرى يفتتح مقرين جديدين بمركزي السادات والشهداء بالمنوفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور صلاح حسب الله ،رئيس حزب الحرية المصرى، يرافقه عدد من قيادات الحزب مقرين جديدين للحزب بمركزي السادات والشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك فى إطار خطة الحزب للتواجد فى جميع مراكز ومدن محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، فى كلمة له على هامش الافتتاح، إن جميع مقرات الحزب على مستوى الجمهورية ، تعمل ليلا ونهارا استعدادا للاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد أن يقرها مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، مؤكدا أن الحزب أعد خطة شاملة لحشد الجماهير للمشاركة فى هذا الاستحقاق السياسي المهم.

وأعرب "حسب الله" عن ثقته الكاملة فى مشاركة الشعب المصرى العظيم ، بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن أكبر دليل على ذلك ما تشهده مصر بجميع محافظتها ومدنها وأحيائها وقراها من فعاليات ومؤتمرات ودعاية كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ الحياة السياسة والدستورية المصرية من تأييد كبير للتعديلات الدستورية.



























