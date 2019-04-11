أبو فاعور استقبل سفير بلاروسيا ووفودا وبحث بآلية قوننة تصنيع السيارات في لبنان

التقى وزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​ سفير بلاروسيا يوري سلوكا وبحثا في سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادلية والصناعية بين ​لبنان​ وبللاروسيا.

ثم التقى المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات "ليبنور" المهندسة لينا درغام ورئيسة ​هيئة ادارة السير​ والمركبات والآليات المهندسة ​هدى سلوم​ ورئيس مؤسسة Frem Industry لتصنيع السيارات المهندس دافيد افرام. وتم البحث في وضع الاطر والآليات والتشريعات والمواصفات الضرورية التي تسهل عملية انتاج السيارات في لبنان وتسجيلها وتصديرها إلى الخارج.

كما اجتمع ابوفاعور مع الوزير السابق ​بشارة مرهج​ ووفد من أهالي ​ضهور الشوير​، واعترضوا على واقع العمل في أحد ​المصانع​ في البلدة الذي ينجم عنه ضرر وازعاج وضجيج وروائح.

وشدد أبو فاعور على "ضرورة التزام أصحاب المصانع بالمعايير والمواصفات وشروط الترخيص والمتطلبات البيئية والصحية و​السلامة العامة​".

والتقى وفدا من بلدية المتين ضم رئيس البلدية زهير بو نادر، وجرى البحث في تطوير المنطقة انمائيا واقتصاديا وصناعيا.