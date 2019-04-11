أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتاثر تدريجيّاً بدءًا من يوم الجمعة بكتل هوائية دافئة تبلغ ذروتها ليل السّبت وتستمرّ حتّى يوم الأحد، متوقعة أن يكون طقس يوم غد قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما تنشّط الرياح أحيانًا.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسميّة خاصّةً خلال الليل ورياح ناشطة مترافقة بطبقات من الغبار تسوء معها الرؤية أحيانًا.
الأحد: قليل الغيوم مع غبار ورياح شديدة ودرجات حرارة مرتفعة صباحاً، تنخفض تدريجيّاً خلال النهار ويتحوّل الطقس إلى غائم جزئيّاً.
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