قوى الأمن: توقيف 5 أشخاص اعتدوا بالضرب والطعن على قاصرين في محلة الملا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في تاريخ 2 نيسان 2019، نشرت إحدى الصفحات الإلكترونية مقطع فيديو لشجار بين شبّان في محلّة ​الملا​- ​بيروت​، أدّى إلى إصابة أحدهم بجروح بالغة نتيجة تعرّضه للطعن بواسطة شفرة "كاتر"، كما أرفقت الفيديو بأسماء المعتدين".

وبيّنت في بلاغ، أنّ "نتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، وبعد قيام عناصر مفرزة بيروت القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ بمداهمة أمكنة إقامة الفاعلين مرات عدّة في محلّتي ​الزيدانية​ والملا من دون العثور عليهم، عادوا وسلّموا أنفسهم إلى المفرزة بعد أن تمّ تضييق الخناق عليهم، وهم: "أ. ع." وهو سوري من مواليد عام 2000، "أ. ر." وهو لبناني من مواليد عام 1998، "م. م." وهو لبناني من مواليد عام 2001، "أ. ش." وهو لبناني من مواليد عام 2000 و"ش. م. ش." وهو لبناني مواليد عام 1995".

وأوضحت المديرية أنّ "بالتحقيق معهم، اعترفوا بضرب وطعن كلّ من القاصرين: "ع. م." وهو لبناني من مواليد 2002، لبناني و"ي. م." وهو لبناني من مواليد عام 2001، بواسطة شفرة "كاتر"، وذلك بسبب شجار فيما بينهم"، لافتةً إلى أنّ "الموقوفين الخمسة أودعوا ​القضاء​ المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف سائر المتورّطين في الإشكال".