الجيش: تنفيذ رماية جوية في حقل رماية حنوش- حامات بحضور قائد الجيش

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ أنّ "بحضور قائد الجيش العماد ​جوزاف عون​ والسفيرة الأميركية ​اليزابيت ريتشارد​ وعدد من كبار الضباط، نفّذت القوات الجوية في حقل رماية حنوش- حامات، رماية بواسطة المذنبات نوع "APKWS" عيار 70 ملم الموجّهة بالليزر، وتمّت تجربتها للمرّة الأولى بعد تسلّم طائرات "A-29 Super tucano".

وركّزت على أنّ "أهمية هذه الرماية تكمن في اختبار القدرة على التكامل بين الطائرتين نوع "Cessna Caravan" و"A-29 Super tucano" ووحدات المناورة، لإصابة الأهداف بدقة متناهية".