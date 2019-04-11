الجيش: تنفيذ رماية جوية في حقل رماية حنوش- حامات بحضور قائد الجيش

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنّ "بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد وعدد من كبار الضباط، نفّذت القوات الجوية في حقل رماية حنوش- حامات، رماية بواسطة المذنبات نوع "APKWS" عيار 70 ملم الموجّهة بالليزر، وتمّت تجربتها للمرّة الأولى بعد تسلّم طائرات "A-29 Super tucano".
وركّزت على أنّ "أهمية هذه الرماية تكمن في اختبار القدرة على التكامل بين الطائرتين نوع "Cessna Caravan" و"A-29 Super tucano" ووحدات المناورة، لإصابة الأهداف بدقة متناهية".
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