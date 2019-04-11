إفتتاح نظارة جديدة للسجناء في قصر عدل طرابلس

إفتتحت في قصر عدل ​طرابلس​، نظارة جديدة للسجناء بمبادرة من مؤسسة اللواء الشهيد وسام الحسن بالتعاون مع المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​، وذلك بحضور العميد فارس فارس ممثلا وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​.

ولفت فارس إلى أن "مؤسسة اللواء الحسن أخذت على عاتقها متابعة دربه في بناء المؤسسات ورفدها بكافة أنواع الدعم ضمن الإمكانات المتوفرة على رأسها مؤسسة قوى الأمن الداخلي"، مبينا أن "إفتتاح النظارة يأتي ضمن تسهيل أمور المواطن ودعم الجهود المبذولة من قبل المديرية العامة لقوى الأمن لتحسين واقع السجون والنظارات ومؤسسة اللواء الشهيد ما زالت حتى اليوم تقدم الدعم لقوى الأمن من جائزة ​اللواء وسام الحسن​ لافضل إنجاز عسكري إلى المشاركة في فعاليات عيد قوى الأمن سنوبا إلى التقديمات لبعض قطعات قوى الأمن".

كما ألقى قائد منطقة الشمال الإقليمية لقوى الأمن الداخلي العقيد يوسف درويش، كلمة بإسم المدير العام لقوى الأمن ​اللواء عماد عثمان​ أشار فيها إلى أن "مؤسسة اللواء الشهيد لم تكف يوما عن مبادراتها تجاه مؤسسة قوى الأمن وفي شتى الميادين"، لافتا إلى أن "مبادرتها اليوم تنسجم مع حرص قوى الأمن على معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون وتحسين ظروف السجين ومراعاة حقوقه الإنسانية والوقوف عليها توازيا مع الدعم المعنوي الذي يرافقه طيلة فترة إقامته على اعتبار السجن محطة جديدة ينطلق منها الى الحياة فاعلا في المجتمع".

وأكد أن "هذا الإنجاز يصب في صالح السجين أولا ويأتي إستكمالا لاهتمام ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ بكل ما تستطيع مسخرة قدراتها اللوجستية وغيرها وخاصة بالتعاون مع ​المجتمع المدني​ ومساعدة الدول الصديقة، كما جرى مؤخرا بالتعاون مع ​السفارة الأميركية​ ودعمها بمنحة خدمات السجون تدريبا وتنظيما وإدارة من ضمن خطة مستمرة تسهم في سد الثغرات الحاصلة بالنسبة إلى وضعية ​السجناء​"، مبينا أن "إفتتاح النظارة الجديدة في قصر عدل طرابلس يأتي استكمالا ل​سياسة​ اللواء الشهيد وسام الحسن وتحقيقا لرؤيته والتزاما بمساره الذي ترك بصمة كبيرة في قوى الأمن وخصوصا في ​شعبة المعلومات​ حيث كان همه الأبرز الأمن القومي و​مكافحة الإرهاب​ في سبيل حماية الوطن وأمن الناس شاكرا لمؤسسته والسيدة انا وشقيقه حيدر ومجلس الجمعية".