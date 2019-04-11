جريصاتي افتتح معرض السيارات الصديقة للبيئة

افتتح وزير البيئة ​فادي جريصاتي​، معرض Middle East ®e-MotorShow الأول للسيارات الكهربائية والهايبريد، ولفت في كلمة له الى أن "هذا المعرض هو الاول للسيارات الكهربائية والهجينة كبادرة مميزة منظمة من شركة e-EcoSolutions لتعزيز الممارسات والسلوكيات والتوعية البيئية حول استعمال طاقة نظيفة في ​قطاع النقل​ والتي تلقى منا كل ترحيب ودعم وتشجيع"، مشيرا الى أن "​تلوث الهواء​ الناتج عن قطاع النقل يعتبر المصدر الرئيسي لتلوث الهواء في المدن وهو يستهلك أكثر من 33 في المئة من ​النفط​ المستخدم ويتسبب بـ23 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة. لذلك، يمثل التخطيط السليم في الادارة البيئية اهمية قصوى، نظراً الى ما ينطوي عليه من حفظ للموارد وترشيد للاستهلاك".

وأوضح أنه "في ظل ​التلوث البيئي​ المتصاعد والتوجه نحو الطاقة البديلة، سعت الحكومات وشركات تصنيع وتطوير السيارات إلى إيجاد بديل آمن للسيارات تعتمد على المشتقات البترولية، إلى سيارات هجينة تستهلك وقوداً اقل، ثم إلى سيارات كهربائية بالكامل التي تسهم في الحفاظ على البيئة من خلال خفض آثار الكربون الناجم عن وسائل النقل. إن هذه الثورة النوعية في قطاع النقل تراعي المعايير البيئية باتت تفرضها دول كثيرة حول ​العالم​ وتعتبر مستقبل هذا القطاع"، مضيفا: "أما في ​لبنان​، وضمن إطار تنفيذ اتفاقية ​الامم المتحدة​ الاطارية بشان تغير المناخ، التزم لبنان طوعاً بزيادة الاعتماد على ​الطاقة المتجددة​ بنسبة 12% بحلول العام 2020 وتخفيض الانبعاثات الغازات الدفيئة الى 15% بحلول العام 2030، ويتم التعاون مع ​وزارة الطاقة والمياه​ لتمهيد الطريق نحو استخدام ​الوقود​ البديل في صناعة النقل".

وأوضح أن "وجود البنية التحتية الضرورة المتمثلة في محطات الشحن اللازمة لتزويد السيارات الكهربائية بالطاقة، وتوزيعها في مختلف المناطق اللبنانية، فضلاً عن التوعية هم الاساس في تسريع انتشار هذا النوع من السيارات لما له من أهمية في دعم مبادرات النقل المستدام وخفض تلوث الهواء وحماية البيئة"، مؤكدا أن "مواجهة تلوث الهواء هو التحدي المشترك لنا جميعاً ،وإن التزامنا لضمان بيئة آمنة ونظيفة وصحية يترافق مع عزمنا وإصرارنا على ضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام".