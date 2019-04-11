أعلنت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "في إطار ردّها على خروقات التنظيمات الإرهابية المتكرّرة لاتفاق منطقة خفض التصعيد، نفّذت وحدات من الجيش السوري رمايات نارية طالت محاور تسلّل ونقاط تحصن مجموعات مسلحة من تنظيم "جبهة النصرة" على أطراف بلدة مورك في ريف حماة الشمالي".
وبيّنت أنّ "الرمايات قضت على عدد من المسلحين، ودمّرت أوكارًا وأسلحة لهم".
وكانت قد قضت وحدة من الجيش أمس على مجموعات من "جبهة النصرة" عند أطراف قرية الجنابرة في ريف حماة الشمالي وفي التمانعة بريف إدلب الجنوبي، وذلك ردًّا على خرق التنظيم لاتفاق منطقة خفض التصعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر "سانا": الجيش السوري دمّر أوكارا لـ"النصرة" عند أطراف مورك بريف حماة الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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