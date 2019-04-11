ترامب: لا أعرف شيئا عن ويكيليكس أو أسانج

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه لا يعرف "أي شيء عن موقع ​ويكيليكس​ وهذا ليس موضوعي"، مؤكدًا أنه لا علم لديه عن "احتجاز مؤسس الموقع ​جوليان أسانج​".

وقد اعتقلت ​الشرطة البريطانية​ في وقت سابق مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، داخل مبنى سفارة ​الإكوادور​ في لندن بعد سحب البلاد اللجوء السياسي منه.

وكان أسانج يقيم في مقر سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لندن منذ العام 2012 بعد إصدار سلطات ​السويد​ مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامه بقضية اغتصاب.

كما تسعى ​الولايات المتحدة​ إلى اعتقال أسانج، بسبب دوره في تسريب مئات الوثائق السرية التابعة للحكومة الأميركية.