ترامب: لا أعرف شيئا عن ويكيليكس أو أسانج

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يعرف "أي شيء عن موقع ويكيليكس وهذا ليس موضوعي"، مؤكدًا أنه لا علم لديه عن "احتجاز مؤسس الموقع جوليان أسانج".
وقد اعتقلت الشرطة البريطانية في وقت سابق مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، داخل مبنى سفارة الإكوادور في لندن بعد سحب البلاد اللجوء السياسي منه.
وكان أسانج يقيم في مقر سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لندن منذ العام 2012 بعد إصدار سلطات السويد مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامه بقضية اغتصاب.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى اعتقال أسانج، بسبب دوره في تسريب مئات الوثائق السرية التابعة للحكومة الأميركية.
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