أكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوفها الى جانب السودان، معربة عن تطلعها إلى تجاوز السودان هذه المرحلة الحاسمة.
واشارت الخارجية في بيان لها الى أنها تتابع باهتمام شديد التطورات الراهنة في السودان، مشددة "على كل ما يضمن مصلحة الشعب السوداني الشقيق".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية البحرين: نؤكد وقوفنا إلى جانب السودان وشعبه الشقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.