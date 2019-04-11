خارجية البحرين: نؤكد وقوفنا إلى جانب السودان وشعبه الشقيق

أكدت ​وزارة الخارجية البحرينية​ وقوفها الى جانب ​السودان​، معربة عن تطلعها إلى تجاوز السودان هذه المرحلة الحاسمة.

واشارت الخارجية في بيان لها الى أنها تتابع باهتمام شديد التطورات الراهنة في السودان، مشددة "على كل ما يضمن مصلحة الشعب السوداني الشقيق".