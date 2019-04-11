الحشد الشعبي في البصرة أرسل قافلة مساعدات إلى ضحايا السيول في إيران

أعلن مكتب هيئة ​الحشد الشعبي​ في محافظة ​البصرة​، "إرسال قافلة مساعدات إنسانية إلى المتضرّرين من ​السيول​ في محافظة خوزستان ال​إيران​ية، وعزمه على إرسال المزيد من المساعدات خلال الأيام المقبلة"، لافتًا إلى أنّ "قوافل أكبر لدعم إخواننا في المناطق المنكوبة والمتضررة سوف تنطلق من البصرة بالتنسيق مع القنصلية الإيرانية العامة في المحافظة".

ونقل في بيان عن مدير المكتب عمار فارس الجعفري، إشارته إلى أنّ "القافلة الأولى لإغاثة إخواننا في إيران جاءت بناءً على مبدأ حسن الجوار، كما انّها جزء من ردّ الجميل لجيراننا الّذين شاركونا ودعمونا في الحرب ضدّ "داعش" الإجرامي، وقدّموا الشهداء والجرحى".

وأوضح أنّ قافلة المساعدات تألّفت من شاحنات محمّلة بكميّات من المواد الغذائية، وقد عبرت القافلة عبر منفذ الشلامجة الحدودي، ومرّت بشوارع بعض المدن الإيرانية وهي تحمل شعار الحشد الشعبي والأعلام العراقية والإيرانية، قبل أن تصل الى وجهتها".

يُذكر أنّ محافظات إيرانية عديدة شهدت موجات فيضانية ناجمة عن سيول جارفة تسبّبت بها أمطار غزيرة، وأدّت إلى سقوط عدد من الوفيات وخسائر اقتصادية كبيرة. وفي محافظة خوزستان الإيرانية المجاورة لمحافظة البصرة العراقية، غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وشردت بعض العوائل عن بيوتها.