سفير ايران ببغداد: الخطوة الاميركية ضد الحرس الثوري بغاية الحماقة والجهل

اعتبر السفير الايراني في ​بغداد​ ايرج مسجدي خلال لقائه الرئيس العراقي ​برهم صالح​ أن "الخطوة الاميركية الاخيرة ضد ​الحرس الثوري​ في غاية الحماقة والجهل"، موضحاً أنه "تم خلال هذه اللقاءات عرض ​تقرير​ حول زيارة الرئيس روحاني الى بغداد وزيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الى ​طهران​".

ولفت إلى أن "هاتين الزيارتين كانتا مترابطتان حيث ان التوافقات والقضايا التي طرحت خلال زيارة روحاني الى بغداد تم تفعيلها خلال زيارة عبدالمهدي الى طهران"، مشيراً إلى أن "القضية الثانية التي طرحت خلال اللقاءات مع الاصدقاء العراقيين كانت بشان مواقف الاميركيين الاخيرة ضد الحرس الثوري وكان من الضروري ان ننقل للعراقيين بان هذا القرار كان في غاية الحماقة والجهل وان ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية تستغرب من ان مصير دولة مثل ​اميركا​ هو الان بيد شخص لا يلتزم باي اسلوب وقواعد".