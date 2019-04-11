حزب الوفد يعلن تأييد التعديلات الدستورية المصرية بنسبة 93.5%

أعلن مستشار ​حزب الوفد​ المصري بهاء الدين أبو شقة موافقة مؤسسات الحزب على ​التعديلات الدستورية​ المقترحة بنسبة 93.5 في المئة، استنادًا إلى إرادة الهيئة الوفدية وموافقة الهيئة البرلمانية للحزب على التعديلات بشبه إجماع.

وأشار أبو شقة إلى "أننا كنا أمام ضرورة أن نكون أمام قرار نستمع فيه إلى الآراء كافة سواء الموافق أو المتحفظ أو الرافض؛ وبعثنا إلى لجان المحافظات كشوف مختومة وموقعة من رئيس الحزب تتضمن أعضاء الهيئة الوفدية في كل محافظة وكان أمام كل اسم موافق أو غير موافق وكل من أبدى رأيه وقع أمام اسمه بحرية كاملة".