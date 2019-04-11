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سودانيان يحطّمان صورة البشير في سفارة الخرطوم لدى الكويت

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أقدم مواطنان سودانيان على إزالة صورة الرئيس المعزول ​عمر البشير​ وتحطيمها داخل مبنى السفارة ​السودان​ية في ​الكويت​، واصفين البشير بـ"المجرم الذي دمر السودان"، ومعلنين أن "سفارة السودان في الكويت هي الأولى التي تحررت بعد عزل البشير" عقب عزل الرئيس السوداني في انقلاب عسكري قاده وزير الدفاع عوض بن عوف.

وكان وزير الدفاع قد أعلن، في وقت سابق، عزل الرئيس السوداني عمر البشير، والتحفظ عليه في مكان آمن، وإعلان حالة الطوارئ وتعطيل الدستور، وبدء فترة انتقالية لعامين، تقودها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

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