النيابة العامة السويدية تتلقى طلبًا باستئناف التحقيق مع أسانج

تلقت النيابة العامة السويدية طلبًا باستئناف التحقيق مع مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج في قضية الاغتصاب التي اتهم فيها قبل سنوات.
وأوضحت النيابة العامة أن الطلب قدمه الممثل القانوني للجهة المقدمة للدعوى ضد أسانج بعد ورود معلومات عن اعتقاله في لندن. وسيتم النظر في هذا الطلب في مدينة غوتنبورغ.
ولفتت نائبة المدعي العام السويدي إيفا ماري بيرسونإلى "أننا ندرس هذه المسألة لنقرر ماذا سنعمل لاحقًا"، مشيرة إلى أنه "ليس هناك أي جدول زمني بخصوص هذه القضية".
يذكر أنه بوسع النيابة العامة أن تعيد فتح القضية ضد أسانج، والتي أغلقتها في عام 2017، قبل حلول آب عام 2020، حين تسقط القضية بالتقادم.
تجدر الإشار إلى أن قضية الاغتصاب والتحرش الجنسي فتحت ضد أسانج في السويد عام 2010. ونفى أسانج ارتكابه أي جرم، معتبرًا أن القضية ضده سياسية والهدف من ورائها تسليمه للولايات المتحدة، حيث قد يواجه مؤسس "ويكيليكس" عقوبة السجن 35 عامًا أو الإعدام بسبب نشر موقعه وثائق حساسة تخص العمليات العسكرية الأميركية في العراق وأفغانستان.
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