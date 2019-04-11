بعد قرار ترحيلهم.. هذه السجون التي من المنتظر أن تستقبل معتقلي “حراك الريف

بعد القرار التي اتخذته المندوبية العامة للسجون، صباح اليوم الخميس، والرامي إلى تحويل، جميع معتقلي حراك الريف، المرحلين إلى سجن عكاشة، إلى مدن مختلفة، حصل “اليوم 24” على لائحة السجون، التي من المنتظر أن يرحل لها المعتقلين.

ومن المنتظر أن يستقبل سجن “راس الما” بفاس كل من المعتقل ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي، سمير إغيذ، الصادر في حقهم أكبر عقوبة سجنية، وصلت إلى 20 سنة سجنا نافذا، بالإضافة إلى محمد الحاكي.

أيضا، من المتوقع أن يستقبل سجني طنجة 1 و طنجة 2 كل من يوسف الحمديوي، وفؤاد السعيدي، وعبد الحق صديق، وعبد العالي حود، ومحمد الآصريحي، وإبراهيم ابقوي، وربيع الأبلق، والحبيب الحنودي، وشاكر المخروط، وحسين الإدريسي، وسليمان الفاحيلي، وإلياس الحاجي.

مقابل ذلك سيستقبل سجن تطوان نزيل واحد، وهو محمد المجاوي، أما سجن الحسيمة، فمن المنتظر أن يفتح أبوابه لكل من جواد الصابري، محسن أثاري، جمال مونا، ورشبد اعماروش، ومحمد فاضيل، وعبد الخيراليسناري، وجواد بنزيان، ونوري أشهبار، أنس الخطابي.

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بالإضافة إلى ذلم سيستقبل سجن الناظور، كل من إبراهيم بوزيان، وعثمان بوزيان، وزكرياء اظهشور، ومحمود بوهنوش، ومحمد جلول، وكريم أمغار، وصلاح لشخم، وأشرف اليخلوفي، وجمال بوحدوا، وعمر بوحراس، وبلال أهباض.

يشار إلى أن مندوبية المندوبية العامة لإدارة السجون، ذكرت في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، عن ترحيلها للمعتقلين على خلفية حراك الريف وذلك بعد تأييد استئنافية الدار البيضاء للأحكام الإبتدائية.