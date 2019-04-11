الكشف عن إجراءات سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية

وكالات – د.ب.أ

وافقت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في اجتماعها اليوم الخميس على إجراءات، وخطوات سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية الـ32 بمصر ، والتي تجرى غدًا الجمعة، وذلك طبقًا للاقتراح الذي قدمته اللجنة المنظمة للبطولة أمس الأربعاء.

وكشف الكاف اليوم عن تصنيف المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة حيث تم توزيعها على أربعة مستويات يضم كل منها ستة منتخبات، وذلك بناء على التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في أحدث نسخة له.

واعتبر الكاف أن هذه النسخة من التصنيف، الصادرة في 4 إبريل/ نيسان الحالي عن الفيفا تعكس بشكل حقيقي المستوى الحالي للمنتخبات، إضافة إلى أن تصنيف الفيفا يحظى بالقبول عالميًا لاسيما، أنه يعتمد على نتائج كل فريق في آخر 12 شهرًا، ليعبر بهذا عن المستوى الحالي لكل فريق.

واستثني المنتخبان المصري (أحفاد الفراعنة)، والكاميروني من هذا حيث وضع الفريقان ضمن فرق المستوى الأول رغم احتلالهما المرتبتين الثامنة، والسابعة على الترتيب بين المنتخبات الـ24 في تصنيف الفيفا حيث يحتل منتخبا الكاميرون، ومصر المركزين 54، و57 عالميًا.

وجرى استثناء المنتخب المصري بصفته منتخب البلد المضيف وذلك طبقا للوائح البطولة، كما تنص اللوائح على ضرورة وضع المنتخب حامل اللقب على رأس إحدى المجموعات في الدور الأول للبطولة، وهو ما دفع بالمنتخب الكاميروني (الأسود غير المروضة) إلى فرق المستوى الأول رغم احتلاله المرتبة السابعة بين منتخبات البطولة في تصنيف الكاف.

كما ضم المستوى الأول منتخبات السنغال، وتونس، ونيجيريا، والمغرب وضم المستوى الثاني منتخبات الكونغو الديمقراطية، وغانا، ومالي، وكوت ديفوار، وغينيا، والجزائر.

وضم المستوى الثالث منتخبات جنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا وضم المستوى الرابع منتخبات زيمبابوي، وناميبيا، وغينيا بيساو، وأنجولا، وتنزانيا، وبوروندي.

وخدم هذا التصنيف بشكل كبير الكرة العربية حيث تجنب منتخبا المغرب، وتونس الوقوع في مجموعة واحدة مع المنتخب المصري صاحب الأرض نظرا لأن كل مجموعة ستضم أربعة منتخبات منها منتخب واحد فقط من كل مستوى.

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