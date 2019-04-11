الملك يستحم لليوم الثاني في حامة مولاي يعقوب واستعدادات لزيارته المحتملة إلى إفران

استحم الملك محمد السادس ليومين متتاليين في الحامة الجديدة لمولاي يعقوب، التي دشنت قبل أشهر.

وقال مصدر محلي إن الملك استحم في الحامة، أمس الأربعاء، وأول أمس الثلاثاء، ومن المرجح أن يستحم، مساء اليوم الخميس.

وتفيد المعطيات بأن الاستعدادات جارية في مدينة إفران، إذ يرتقب أن يزور الملك المدينة بعد مغادرته فاس.

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يذكر أن آخر ظهور للملك في مولاي يعقوب، كان رفقة البطل المغربي أبو بكر زعيتر، نهاية غشت الماضي، واستغرقت الزيارة ثلاثة أيام.

وقصد الملك الحامة للاستحمام، في غشت الماضي، على الرغم من حرارة الصيف، عوض فصل الشتاء، الذي اعتاد الظهور فيه في الحامة.

وأنهى الملك، آنذاك، رحلته الاستجمامية في الحامة، بمنح عمالها هبة مالية، تكفلت إدارتها بمنحهم إياها.