أول صورة للثقب الأسود تبهر العالم وغوغل يحتفي بالحدث

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وديان آيت لكتاوي – متدربة
تمكن فريق علماء دوليين، أمس الأربعاء، من كشف صورة حقيقية للثقب الأسود، هي الأولى من نوعها عبر التاريخ، إذ قبلها لم تكن سوى رسومات توضيحية له.
واعتبرت هذه الصورة إنجازا تاريخيا في مجال الفلكي، فقد تم أخذ الصورة باستخدام شبكة مكونة من ثمانية أجهزة “تيليسكوب” متطورة موزعة عبر أنحاء العالم.
واستغرق التقاطها خمسة أيام، كما أن تحليلها دام قرابة السنتين، ويتميز هذا الثقب الأسود بأنه يضيء أكثر من كل النجوم مجتمعة.
وعلى الرغم من ضخامة حجمه، إلا أن إشكالات تقنية منعت من الحصول على صورة للثقب الأسود، حيث يتمكن الراصدون من التقاط اشعاعات الطاقة لما يجتذبه فقط.
وأوضح العلماء أن الثقب يقع في مجرة، تحمل اسم “إم 87” وهي تبعد بـ 500 مليون تريليون كيلومتر عن الأرض، كما تبلغ مساحته 40 مليار كيلومترا، أي ضعف حجم الأرض بثلاثة ملايين مرة.
وقال العلماء إن هذه الخطوة ستتيح فرصة كبيرة لفهم أفضل لهذه الثقوب.
وتفاعل موقع البحث العالمي “غوغل” مع هذا الحدث بوضع صورة للثقب الأسود ضمن حروفه.
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