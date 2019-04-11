انت الان تتابع تفاصيل خبر جلسة طارئة لمجلس الأمن حول السودان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 11 أبريل 2019 08:58 مساءً - يعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة طارئة لمناقشة الوضع في السودان، عقب عزل الجيش للرئيس عمر البشير، واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين.

وقال نائب المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، جوناثان ألن: إن "المملكة المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبولندا وبلجيكا وألمانيا دعوا إلى عقد جلسة طارئة غداً الجمعة؛ لمناقشة الوضع في السودان".

وأعرب عن قلق بلاده إزاء الوضع الحالي في السودان، مشيراً إلى أن الدول الداعية لعقد الجلسة لم تطرح بعد أي قرارات أو بيانات بشأن تطورات الوضع السوداني، وفق ما ذكرته "الأناضول".

وأعلن وزير الدفاع السوداني، اليوم، الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، والذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة. كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005.