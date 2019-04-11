انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد 7 سنوات.. اعتقال مؤسس ويكيليكس وبدء محاكمته والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 11 أبريل 2019 08:58 مساءً - اعتقلت الشرطة البريطانية مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، بمبنى سفارة الإكوادور في لندن، اليوم الخميس، بعد أن سحبت منه كيتو اللجوء الدبلوماسي.

وقال رئيس الإكوادور، لينين مورينو، على "تويتر": "قررت الإكوادور، بشكل سيادي، سحب اللجوء الدبلوماسي من أسانج، بسبب انتهاكه المتكرر للاتفاقيات الدولية وبروتوكول التعايش".

وعقب اعتقاله قضت محكمة وستمنستر في لندن بإدانة "أسانج" بتهمة عدم المثول أمام المحكمة عام 2012، وأبقته قيد التوقيف حتى 12 يونيو المقبل.

وقررت المحكمة مواصلة النظر في قضية أسانج يوم 12 يونيو المقبل، وسيبقى قيد الاعتقال حتى هذا الموعد.

وقال القاضي مايك سنو إن تغيب أسانج عن جلسات المحكمة في يونيو 2012 يشكل "انتهاكاً خطيراً" للقانون البريطاني، مشيراً إلى أن تصرفه تسبب بمخالفته شروط الإفراج عنه بكفالة.

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ويتعين الآن على السلطات القضائية البريطانية تحديد عقوبة ستفرضها على أسانج في إطار قضية عدم مثوله أمام المحكمة.

وأحالت محكمة ويستمنستر القضية إلى محكمة ساوثورك الملكية، فيما أكد محامو أسانج أن عقوبة السجن التي يواجهها في إطار القضية لن تتجاوز 12 شهراً، وفق القانون.

وكان أسانج يقيم بمقر سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية لندن منذ عام 2012، بعد إصدار سلطات السويد مذكرة اعتقال بحقه؛ على خلفية اتهامه بالاغتصاب.

وتدهورت العلاقات بين أسانج ومضيفيه، منذ أن اتهمته الإكوادور بتسريب معلومات عن الحياة الشخصية للرئيس لينين مورينو.

وتسعى واشنطن إلى اعتقال أسانج، بسبب دوره في تسريب مئات الوثائق السرية التابعة للحكومة الأمريكية عام 2010، والتي تضمنت تقييمات أمريكية شديدة الانتقاد لأغلب زعماء العالم.