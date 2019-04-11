انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن: وزير دفاع السودان لا يزال على قائمة العقوبات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 11 أبريل 2019 08:58 مساءً - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف لا يزال على لائحة العقوبات المفروضة من واشنطن على الخرطوم، بسبب اتهامات "بالإبادة الجماعية"، وارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأكد روبرت بالادينو، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في تصريح لقناة "سكاي نيوز"، اليوم الخميس، أن بن عوف لا يزال على لائحة العقوبات المفروضة من واشنطن على الخرطوم.

ورفض المسؤول الأمريكي التعليق على التطورات الأخيرة في السودان، قائلاً: "إننا نعمل على إعداد بيان وسنطلع الصحافة عليه في الساعات المقبلة".

ومنذ العام 1997 فرضت الإدارات الأمريكية عقوبات على السودان، تضمنت تجميد أصول شركات وأفراد، ولاحقاً حجز الكونغرس ممتلكات وأوقف تعاملات مع أفراد في حكومة الخرطوم لاتهامهم بـ "الإبادة الجماعية، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

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وكان بن عوف أطاح بالرئيس عمر البشير الذي استمر 30 عاماً، وأعلن اعتقاله "في مكان آمن"، وحل المجلس الوطني ومجلس الولاية، وبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.

وفي بيان ترقَّبه السودانيون والعالم تلا "بن عوف" بيان القوات المسلحة، الذي أعلن فيه تشكيل "لجنة أمنية عليا"، و"اقتلاع النظام واعتقال رأس النظام، والتحفظ عليه بمكان آمن".

وقال في بيان للجيش: إن النظام "ظل يردد وعوداً كاذبة، ويصر على المعالجة الأمنية دون غيرها"، معلناً حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، وحظر التجوال شهراً.

ورفضت قوى إعلان الحرية والتغيير ما ورد في بيان بن عوف، داعين السودانيين إلى المحافظة على اعتصامهم أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم، والبقاء في الشوارع في كل مدن السودان.