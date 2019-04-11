انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد الانقلاب.. السودان يدخل نفق الاحتقان السياسي من جديد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 11 أبريل 2019 08:58 مساءً - استيقظ السودانيون، صباح الخميس، على وقع الموسيقى العسكرية من المذياع القومي، وإطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير، وإعلان مجلس عسكري، وهو ما اعتبرته قوى الثورة انقلاباً عسكرياً مكتمل الأركان.

وتأتي تحركات الجيش السوداني غير المتوقعة في محاولة منه لإزالة مترتبات الاحتجاج المستمرة منذ ديسمبر المنصرم، بيد أن الانقلاب ربما يعيد الأوضاع إلى المربع الأول ويخلق مزيداً من الاحتقان السياسي.

وأطاح الجيش السوداني، الخميس، بنظام الرئيس البشير، ليطوي بذلك حكماً استمر 30 عاماً، ويبدأ مرحلة انتقالية تستمر عامين، في انقلاب على ثورة ديسمبر 2018 التي انطلقت احتجاجاً على الغلاء، وأسفرت عن سقوط أكثر من 50 قتيلاً.

القيادي بالمؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرزاق يؤكد أن الإطاحة بالبشير مسألة إيجابية، جاءت بعد حكم طويل الأمد، وحققت جزءاً من مطالب الثوار.

ويقول عبد الرازق لـ"الخليج 365": "الإقالة تعني فتح مسار جديد، وتعد أكبر حدث سياسي، لذا يجب استكمالها بالتحول الديمقراطي".

ويشدد عبد الرازق على ضرورة أن تتجه المرحلة الانتقالية نحو التحول السلمي للسلطة، وتوافق القوى السياسية لمواجهة استحقاق المرحلة المقبلة.

ودعا القيادي في المؤتمر الشعبي إلى ضرورة أن تحقق المرحلة الانتقالية حلاً عاجلاً للأزمة الاقتصادية، وضمان حقوق الإنسان، ومسار نزاهة العملية الانتخابية، وكذلك تحقيق الأمن والسلام.

إعادة إنتاج الإنقاذ

رؤية حزب المؤتمر الشعبي لإقالة "البشير" على أنها مسار جديد، لا يراها حزب الأمة القومي، الذي حصد أكبر دوائر انتخابية في آخر انتخابات شرعية أجريت في 1986، سوى إعادة لإنتاج حكومة الإنقاذ من جديد.

محمد الأمين عبد النبي، رئيس دائرة الإعلام بحزب الأمة القومي يقول: إن "قوى إعلان الحرية والتغيير رفضت بيان الجيش جملة وتفصيلاً".

ويرى عبد النبي، في حديثه لـ"الخليج 365"، أن بيان الجيش لم يحمل أي نقطة إيجابية، وكان مخيباً للآمال، ولم يرتق لمطالب الشعب السوداني.

Advertisements

وأوضح أن ردة فعل الشعب السوداني عنيفة تجاه بيان الانقلاب، مؤكداً أن مطالب الشعب هي رحيل النظام ومحاسبة رموزه وإقامة حكم جديد.

وشدد رئيس دائرة الإعلام بحزب الأمة القومي على التزام حزبه بكل الوثائق التي أبرمها الحزب مع القوى السياسية، مع استمرار الحراك ومواجهة قرارات المجلس العسكري بمزيد من التصعيد، وعدم السماح بإعادة حكومة الإنقاذ.

مواجهة المعتصمين

قوى إعلان الحرية والتغيير رفضت ما ورد في بيان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، ودعت السودانيين إلى المحافظة على اعتصامهم أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم، والبقاء في الشوارع في كل مدن السودان.

البروفسيور حسن الساعوري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين السودانية، يؤكد أن قوى إعلان الحرية والتغيير الذي يضم تجمع المهنيين السودانيين، وقوى الإجماع الوطني، ونداء السودان، والتجمع الاتحادي المعارض، استنجد بالجيش لحماية المتظاهرين، ولكنه رفض إجراءاته، واعتبرها انقلاباً عسكرياً.

ويقول الساعوري لـ"الخليج 365": "ثمة احتمالان للوضع بالسودان في الفترة المقبلة؛ أولهما مواجهة الجيش للمعتصمين، وهو ما يعني إراقة الدماء ومن ثم تحرك قوى التغيير بدعم من حركات دارفور لحماية المتظاهرين".

ويضيف الساعوري: "السيناريو الثاني يتمثل في احتمال انشقاق بالجيش السوداني، وهو ما يعني إسالة دماء، وقد تتطور الأمور إلى عودة النظام السابق من جديد".

ويستطرد بالقول: "ثنائية تبادل الحكم العسكري والمدني التي وسمت تاريخ السودان منذ استقلاله عن بريطانيا تتطلب مقاربة جديدة بالتحول من التقصي عمن يحكم إلى كيف يحكم السودان".

ويرى أن الحل يكمن في ضرورة جلوس النخب السياسية في البلاد على طاولة مستديرة، لضمان الانتقال السلمي للسلطة لتجنب عدم الاستقرار السياسي،

ويوضح أن التداول السلمي للسلطة يكون بـ"استدعاء الشعب لا الجيش"، مع ضرورة إعادة النظر في مسار السياسة السودانية، ومناقشة "كيف يحكم السودان" لا "من يحكم السودان؟".

ويعتصم السودانيون أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني منذ يوم السبت الماضي، رغم محاولات الأمن تفريقهم باستخدام الرصاص والغاز المسيل للدموع.

ودخلت احتجاجات السودان شهرها الرابع، وبدأت مندِّدة بالغلاء، وتطورت لاحقاً لتتحول إلى المطالبة بتنحي البشير، وأسفرت عن سقوط 50 قتيلاً في آخر إحصائية حكومية، في حين تتحدث المعارضة والمنظمات عن تجاوز الأعداد 70 قتيلاً.