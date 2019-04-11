شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مديرة صندوق النقد الدولي : تأجيل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي يمنح فرصة لتلافي العواقب الاقتصادية المريعة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:06 مساءً, 11 أبريل 2019 م المناطق _ واشنطن رأت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم إن تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحول دون ”النتيجة المريعة“ المتمثلة في خروج ”دون اتفاق“ والتي ستزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي.

وقالت في مؤتمر صحفي أن التأجيل سيزيد فترة الغموض ولن يحل المسائل العالقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروربي.

واضافت ” أقله ان المملكة المتحدة لن تغادر في 12 أبريل دون اتفاق، هذا يوفر مزيدًا من الوقت لمواصلة النقاشات بين مختلف الأطراف داخل المملكة المتحدة ويمنح مزيدا من الوقت للأطراف الاقتصادية للاستعداد بصورة أفضل لكل الخيارات، وخصوصا رجال الصناعة والعمال“.

وأختتمت بالقول ”خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق كان سيؤدي لنتيجة مريعة“.

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