شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية البحرين : لن نسمح بتكرار تجربة حزب الله والان نبدء بالتفاصيل

قال الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني ، إن أولويات الوزارة الرئيسية هي ضمان السلامة العامة وحماية الناس والحفاظ على السلام ومكافحة الجريمة.

جاء ذلك خلال ، لقاء نظمه المجلس الأطلسي تحت عنوان "التعاون الأمريكي في مكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون في الشرق الأوسط".

وأضاف :"عملت إيران على إضعاف دول المنطقة ، باستخدام أتباعها للعمل على التحريض على الكراهية ، ونشر الطائفية ، والاستفادة من الفوضى لزيادة النفوذ الإيراني ، وفي نهاية المطاف التمتع بالسلطة وفرض نظام ديني على غرار تجربة حزب الله وتم تجربة نفس التوجه في البحرين ولم تتكلل مساعيهم بالنجاح ولن نسمح لهم بذلك".