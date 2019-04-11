الجيش السوداني يصدر بيان رقم "2"‎

الخليج 365/ بغدادأصدر الجيش السوداني، الخميس، بيانه الثاني بعد إصدار البيان رقم واحد صباح اليوم عزل فيه الرئيس عمر البشير.

وجاء في بيان الجيش السوداني تحذيراً للمواطنين من "عدم الالتزام بحظر التجوال الذي سيبدأ الساعة 10 ليلا حتى 4 صباحا بالتوقيت المحلي".

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، اليوم الخميس، الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، بعد مظاهرات استمرت منذ شهر كانون الاول تطالبه بالرحيل عن السلطة وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.



وأشار عوف إلى "تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005، فضلاً عن الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وإعلان حظر ليلي للتجوال وحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء بالوكالة بتسيير أعمال الحكومة".