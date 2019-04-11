الجيش الليبي: مقتل 12 إرهابيا في طرابلس بينهم قيادي كبير بالقاعدة خلال الساعات الماضية

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسمارى، الخميس، إن المدعى العام العسكري أمر بالقبض على كلا من رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج وأعضاء المجلس أحمد معيتيق وموسى الكونى وعبد السلام كجمان ومحمد عماري زايد وأحمد حمزة المهدي.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي، أن أوامر القبض شملت أسماء منهم رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق نوري بوسهمين، ورئيس حكومة الانقاذ الوطني - غير معترف بها دوليا - خليفة الغويل، والمفتي السابق الصادق الغرياني، واللواء سليمان محمود، واللواء يوسف المنقوش، وعدد من العسكريين.

وأوضح أن هذه العناصر عملت على تفتيت البلاد وانشاء تشكيلات مسلحة غير مشروعة ، والقيام بعمليات إرهابية وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن الجماعات الإرهابية والتشكيلات غير المشروعة ارتكبت جرائم داخل التراب الليبى بدعم من المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق وحكومة الانقاذ غير المعترف بهم دوليا.



وأشار المسماري إلى ان قوات الجيش الليبي باتت على مشارف جزيرة الفرناج وستتقدم إلى قلب طرابلس، مؤكدا أن قوات الجيش الليبي نفذت عملية نوعية ناجحة في معسكر اليرموك جنوبي طرابلس.

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وقال المسماري، إن 12 إرهابيا قتلوا وأصيب 50 آخرون خلال المواجهات التي وقعت في الساعات الماضية بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأعلن المسماري، في مؤتمر صحفي، مقتل الإرهابي مختار بلمختار القيادي الأبرز في تنظيم القاعدة خلال المواجهات.

وأكد المسماري أن معركة تحرير طرابلس حاسمة، مناشدا شباب ليبيا عدم الدفاع عن الإرهابيين ولصوص المال العام.

وأشار المسماري إلى تقدم قوات الجيش تجاه مشارف جزيرة الفرناج التي تعد نقطة مفصلية للتقدم تجاه قلب العاصمة طرابلس.