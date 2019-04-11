انت الان تتابع «كيم» يدعو إلى الاعتماد على الذات لإفشال العقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كيم جونج-أون زعيم كوريا الشمالية

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج- أون إلى الاعتماد على الذات، قائلا: "يجب توجيه ضربة خطيرة لمن يعتقدون أن كوريا الشمالية سوف تستسلم للعقوبات، وذلك من خلال قوتنا وتقنيتنا، التي تلائم ظروفنا واقتصاد الشعب القائم على الموارد، ويجب أن نرفع راية تطوير الاقتصاد الاشتراكي بطريقة متسقة ونوجه ضربة لأولئك الذين يسيئون التقدير ويعتقدون أنهم يستطيعون أن يجعلونا نركع أمام العقوبات". جاء ذلك خلال الجلسة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، أمس الأربعاء، أي قبل يوم واحد من عقد كوريا الشمالية الدورة الأولى لمجلس الشعب الأعلى الـ14.

وأضاف جونج- أون: "الاعتماد على الذات والاقتصاد المستقل للشعب هما أساس اشتراكيتنا وشريان الحياة الدائم الذي سيحدد مصير ثورتنا"، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس. ولمّح الزعيم الكوري الشمالي إلى قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أواخر شهر فبراير،

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