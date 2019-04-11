«كيم» يدعو إلى الاعتماد على الذات لإفشال العقوبات

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كيم جونج-أون زعيم كوريا الشمالية
دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج- أون إلى الاعتماد على الذات، قائلا: "يجب توجيه ضربة خطيرة لمن يعتقدون أن كوريا الشمالية سوف تستسلم للعقوبات، وذلك من خلال قوتنا وتقنيتنا، التي تلائم ظروفنا واقتصاد الشعب القائم على الموارد، ويجب أن نرفع راية تطوير الاقتصاد الاشتراكي بطريقة متسقة ونوجه ضربة لأولئك الذين يسيئون التقدير ويعتقدون أنهم يستطيعون أن يجعلونا نركع أمام العقوبات". جاء ذلك خلال الجلسة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، أمس الأربعاء، أي قبل يوم واحد من عقد كوريا الشمالية الدورة الأولى لمجلس الشعب الأعلى الـ14.
وأضاف جونج- أون: "الاعتماد على الذات والاقتصاد المستقل للشعب هما أساس اشتراكيتنا وشريان الحياة الدائم الذي سيحدد مصير ثورتنا"، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس. ولمّح الزعيم الكوري الشمالي إلى قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أواخر شهر فبراير،
وأضاف جونج- أون: "الاعتماد على الذات والاقتصاد المستقل للشعب هما أساس اشتراكيتنا وشريان الحياة الدائم الذي سيحدد مصير ثورتنا"، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس.
ولمّح الزعيم الكوري الشمالي إلى قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أواخر شهر فبراير، في العاصمة الفيتنامية هانوي، لكنه ابتعد عن توجيه الانتقادات المباشرة إلى الولايات المتحدة، ولم يذكر برنامج بلاده النووي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وتأتي دعوة كيم إلى الاعتماد على الذات ومكافحة العقوبات، قبل لقاء رئيس كوريا الجنوبية مون جيه- إن مع الرئيس الأمريكي في الولايات المتحدة، لتنسيق نهجهما تجاه القضية النووية لكوريا الشمالية.
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