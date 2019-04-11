الداخلية الجزائرية تعلن فتح باب الترشح لدخول سباق انتخابات الرئاسة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، الخميس، عن فتح باب الترشح لدخول سباق الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها في 4 يوليو من العام الجاري.

وكان رئيس الجزائر المؤقت وقع مرسومًا رئاسيًا يتضمن استدعاء هيئة الانتخابات، على أن تكون في الرابع من يوليو المقبل.