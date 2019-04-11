الان تتابع العراق.. قوة أمنية مشتركة تنفذ عملية واسعة لملاحقة فلول “داعش” في تلال حمرين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
نفذت قوة أمنية مشتركة، اليوم الخميس، عملية واسعة لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في تلال حمرين الواقعة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين في العراق.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، بأن العملية التي تشارك فيها قوات جهاز مكافحة الإِرهاب بدعم من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي تأتي تنفيذًا لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، وتهدف إلى تدمير جميع الكهوف والملاذات التي يختبئ الإرهابيون فيها.
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