الان تتابع محتجون سودانيون يهاجمون سيارة الفريق بن عوف عقب خروجه من مبنى التلفزيون (فيديو) والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هاجم متظاهرون سودانيون، اليوم، سيارة وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، والذي أعلن رحيل نظام الرئيس السوداني عمر البشير عن السلطة، وبدء مرحلة انتقالية.
واعترض المتظاهرون سيارته وباشروا في تحطيمها، مؤكدين رفضهم البيان.
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