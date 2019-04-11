رئيس المهنيين السودانيين: مستمرون في الاعتصام رغم حظر التجوال

قال رئيس تجمع المهنيين السودانيين محمد يوسف المصطفى إنهم يرفضون جملة وتفصيلا بيان اللجنة الأمنية العليا. وأضاف، في تصريحات إلى سكاي نيوز عربية: اللجنة الأمنية العليا هي من مارست القمع بحق السودانيين. وتابع محمد يوسف المصطفى: نتمسك بمطلب رحيل كل رموز النظام. وأشار المصطفى إلى أنهم مستمرون في الاعتصام رغم حظر التجوال من قبل قوات الجيش. Advertisements وحذر المصطفى من التعرض لأبناء الشعب السوداني، وأبدى استعداده للتفاوض بغرض تكريس الحرية والعدالة. ودعا إلى انتقال السلطة لحكومة مدنية ديمقراطية ولا نمانع مشاركة الجيش فيها. وأعلن الجيش السوداني، اليوم، اعتقال البشير وفترة انتقالية لمدة عامين إضافة إلى حظر التجوال لمدة ثلاثة أشهر.

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