البخيتي: يجب حذف قناة الجزيرة من أجهزة الاستقبال بالسودان

أكد الكاتب السياسي، علي البخيتي، اليوم الخميس، أن "قناة الجزيرة تعود لنفس حقارتها في٢٠١١ وتنشر على شاشتها عبارات من مثل "الجيش السوداني يسرق الثورة"؛ وبيانات مجهولة".

‫ وأضاف البخيتي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "ثلاثة محاذير على إخواننا في ⁧‫السودان‬⁩ تجنبها:‬ التشكيك في مؤسسة الجيش، التشكيك في كل من عمل مع البشير.، الغوغائية والمطالب الغير منطقية.".

‫وتابع "ثلاث عليهم فعلها:‬شكر الجيش على خطواته، المطالبة بمزيد من الخطوات الممكنة وبالتدريج، حذف ⁧‫قناة الجزيرة‬⁩ من أجهزة الاستقبال".