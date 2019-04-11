واشنطن تدرج شركة صرافة تقدم خدمات لحزب لله في قائمة الارهاب

أعلنت الخزانة الامريكة اليوم الخميس عن فرض عوقبات ضد شركة صرافة لبنانية تدعى "شمس للصرافة" يديرها لبناني يدعى قاسم شمس، بعد ثبوت تورطها في تقديم خدمات لمليشيا حزب الله وتجار المخدرات.

وأوضحت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان، إن "قاسم شمس وشبكته الدولية لغسل الأموال ينقلون عشرات الملايين من الدولارات شهرياً من العائدات الناجمة عن تجارة المخدرات غير المشروعة نيابة عن تجار المخدرات، وتسهل التحركات النقدية لحزب الله".

وأضافت: "نحن نستهدف البنية التحتية المالية لهؤلاء المهربين كجزء من حملة غير مسبوقة للإدارة، لمنع حزب الله وفروعه الإرهابية في جميع أنحاء العالم من التربح من العنف والفساد وتجارة المخدرات".

وأوضح البيان أن شركة "شمس للصرافة" مارست أنشطة غسل الأموال في أستراليا، وكولومبيا، وإيطاليا، ولبنان، وهولندا، وإسبانيا، وفنزويلا، وفرنسا، والبرازيل، والولايات المتحدة.

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وأعلنت الحكومة البريطانية، مؤخرا، اعتزامها فرض حظر كلي على أجنحة حزب الله اللبناني العسكرية والسياسية، باعتبار أن الحزب "يشكل تأثيرا مشجعا على زعزعة الاستقرار" في منطقة الشرق الأوسط، وقالت وزارة الداخلية إنها "قررت اعتبار حزب الله تنظيما إرهابيا".

كانت لندن قد حظرت وحدة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله وجناحه العسكري في عامي 2001 و2008 على التوالي، لكنها تنوي الآن حظر جناحه السياسي أيضا.

واتخذت الولايات المتحدة الأمريكية موقفا قويا تجاه "حزب الله"، حيث وقّع الرئيس دونالد ترامب قانونا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أقرّه الكونجرس يفرض عقوبات إضافية على مليشيا "حزب الله".

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف 4 أشخاص على قائمة الإرهاب لعلاقتهم بمليشيا "حزب الله" في العراق، بهدف وقف محاولات التنظيم السرية لاستغلال العراق في: غسل الأموال وشراء الأسلحة وتدريب المقاتلين وجمع المعلومات الاستخباراتية لإيران.